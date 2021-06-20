華視主播林彥汝上月底在臉書透露自己、老公和6歲兒子確診新冠肺炎，所幸一家三口目前已返家，不過林彥汝昨（19日）卻在網上透露，她的婆婆、媽媽經歷了31天折磨，雖然戰勝新冠病毒，但卻因細菌進入血液引起敗血症，最後接上葉克膜維生，讓林彥汝自責不孝：「媽 對不起，是我們輕忽」。

林彥汝心痛發文表示，她的婆婆、媽媽，歷經31天的折磨，現在還在台大加護病房和病魔奮戰「媽 對不起，是我們輕忽，我們沒想到小小的咳嗽、腹瀉，竟會演變成插管治療，昨天醫生說妳已經擊敗新冠病毒了，Ct值通過檢驗，但細菌卻進入血液引起敗血症，最後得接上葉克膜維生」。

林彥汝心繫長輩的病情，她自責說：「我們真的很不孝，讓妳獨自面對這些苦難，拜託妳快點好起來 好嗎？」雖然林彥汝不能到醫院探視，但她每天都為媽媽祈禱唸經，也為所有的重症患者祈禱唸經。

同時，林彥汝也寫下：「我真心的建議什麼樣的患者該送醫、誰該送檢疫所、誰該送防疫旅館，政府必須更仔細的篩檢分配。尤其是有慢性病的老人家」，林彥汝透露，媽媽原本被送到防疫旅館隔離，一早卻昏倒在門口，還好被開門取餐的爸爸發現，緊急送醫，林彥汝回想當時情況，仍心有餘悸「還有多少確診者在隔離房裡，度過生死難關不得而知，提醒所有的確診者家屬，要多關心、多關注家人的情況」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922