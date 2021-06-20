桃園市長鄭文燦20日指出，國軍桃園總醫院發生院內感染事件，累積13人染疫，包括2加護病房護理師、2護理師親友（其中1人列案於新竹縣）、4病患和5看護。衛生局長王文彥強調最先確診的89歲病患是指標個案，曾在加護病房受2染疫護理師照料，轉到普通病房後釀同病房另3病患和5看護確診，疫情侷限在加護病房跟1病室，且目前其他人都陰性，會視全院採檢結果決定是否有必要全院清零，周二前停止門急診。

王文彥說，89歲病患（案14010）是最早出現症狀，她5月29日到6月11日，曾在加護病房由2位染疫護理師專責照料，11日轉到普通病房，和她同一個病房的另外3個病室3位病人和5個看護也於20日確診。

王文彥說，目前國軍桃園總醫院疫情侷限在加護病房跟1間病房，目前ICU採檢63人、病房採檢90餘人，結果都是陰性，已擴大到全院採檢，並針對6月11日後出院的病患也全部採檢，將視採檢結果，若有必要會全院清零，在報告出來前，該醫院停止門急診、病患只出不進。

王文彥也說，2位護理師，1位沒有症狀、1位在6月11日有發燒，但她8日打第一劑AZ疫苗，有可能是疫苗引起，發病日很難訂定，最早有症狀的是89歲病人，因此將最先確診的2護理師、護理師弟弟和89歲病人4個人都採血，從抗體調查染疫前後和之間的關係。

鄭文燦說，桃園新增16例確診個案，其中9個都是國軍桃園總醫院群聚事件，包括4病人、5看護都在同一個病房，804醫院群聚累積13人，市府全力協助疫調跟採檢，目前已經完成環境採檢，全院共1083位包括593位醫護人員跟490位行政人員全部採檢，病人加上陪病家屬302人也必須要採檢，之前已採檢280人，務必完成全院採檢計畫，出院病人也要追蹤。

「全部採檢是必要的！」鄭文燦說，醫院群聚感染一定要用最高標準處理，醫院防疫等級也要落實基本規範，他也宣布即起3天醫院降載、停止門診急診，務必醫院清零後才能恢復正常營運，北區指揮官黃玉成、加上桃園市衛生局團隊，會全力協助國軍桃園總醫院的院內感染事件。

鄭文燦也提到，大部分醫院有把看護列進優先接種範圍，因應這次有看護確診，已要求所有醫院，只要在醫院值勤的看護都要納入優先接種名單，強調第一類施打範圍本來就包括醫療院所的非醫事人員，雖然看護有流動性，但任何醫院的合約委外看護人員，一定要在值勤前完成接種，讓醫院保護力更強。

鄭文燦強調，病患已經實施入院前篩檢計畫，至於該起院內感染事件如何確認傳染路徑，是專業問題，相信中央流行疫情指揮中心會做專業判斷，市府會協助桃園總醫院，以最高、最嚴格標準，迅速防堵群聚感染事件。