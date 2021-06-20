新冠疫苗接種自15日起展開，隨著美方捐贈的250萬劑莫德納抵台，加上已有的近200萬劑AZ，政府承諾的大規模施打即將具體實現。《中時新聞網》整理7項重點，供有意前往接種的民眾、以及陪同的家人參考，確保疫苗副作用降至最低。

1.吃早餐。當天若要打疫苗，肚子裡最好先墊點東西，用意是確保血糖不會太低；也不要吃太飽，約6、7分即可，以免造成身體負擔。

2.準備普拿疼、乾洗手，口罩戴好戴滿。普拿疼是為了改善疫苗副作用，不良反應程度因人而異。乾洗手、戴口罩，都是出入接種站時，應有的保護措施，若有護目鏡或面罩更好。

3.家人陪同。長者行動不便，家中若有年輕人陪同前往接種最好，沿途照護。

4.量體溫。近來天氣高溫炎熱，到了接種站可稍作休息，讓因移動而升高的體溫恢復正常。萬一當日體溫偏高，不建議接種。

5.心情好。盡量放輕鬆、保持心情愉悅。

6.多喝水。促進身體新陳代謝、循環，也可預防脫水。

7.觀察30分鐘。接種後在現場陰涼處觀察30分鐘，確認無不良反應再返家；現場有醫護人員，可隨時處理突發狀況。