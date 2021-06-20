花蓮縣確診人口分析。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣確診人口分析。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣確診人口分析。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

嘉玲今天再度造訪花蓮，全縣迄今已累計68例確診案例，衛生局分析，累計案例中，近7成為家戶染疫，2成5為外地返鄉，且染疫者年齡多為40至64歲間，屬家庭經濟重要支柱，因此仍呼籲外地遊子返鄉時，先到市衛生所前快篩，在家做好自主健康管理，與家人分開用餐，避免間接接觸口沫，同時也要定期清消家中環境。

6月10日以來，桃園觀音工班染疫返鄉群聚案及崇德家族群聚案，確診人數不斷增加，衛生局人員繃緊神經，趕緊在新城鄉、秀林鄉開設快篩站，替有疑慮的居民篩檢，同時也趕緊依個案疫調足跡，匡列多名接觸者，連續2天的零確診，讓花蓮人鬆了一口氣。

衛生局分析68例，男女比例各佔一半，最小為3月半的男嬰、 最大為81歲長者，47位為家戶染疫，17位為外地返鄉，主要染疫者年齡座落在40~64歲間，累計案例中，Ct值低於25佔32位，17位Ct值則是在26至30之間。局長朱家祥說，由於確診個案中較多正值中年，是家庭最主要的支柱，多因在外工作染疫後返鄉。

目前花蓮尚有137人居家隔離，32位住院個案，其中20位輕症、4位中症及3位重症，由於住院個案與居家隔離者期間可能因疫情關係，產生不安讓心情受影響，衛生局也提供「轉心安」服務，當情緒受到困擾時，可撥打1925，尋求相關協助。

花蓮明天將開放第二梯次長者接種疫苗，包括83歲以上非原民長者、78歲以上原民長者及洗腎患者，並提供疫情熱區崇德村65歲以上原民長者及75歲以上非原民長者接種。縣長徐榛蔚今到各鄉鎮市接種站視察，她相信這次的接種站會比上次更舒適。同時，她也再度喊出「一聽、二陪、三送」，呼籲長者施打前可先與家庭醫生討論，請子女陪同到場，施打後多留意自身狀況，若有不適盡速送醫。

另外，朱家祥補充，花蓮目前分到25000劑AZ疫苗，若不含住宿型機構的住民，已施打逾18000劑，接種率達7成許，由於住宿型機構的住民近5千人，普遍施打率高，若將其納入，施打率則高達8成8。