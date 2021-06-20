苗栗縣20日上午開始替80歲以上長者施打AZ疫苗，受到許多長者施打後死亡因素影響，苗栗縣各地上午施打情況明顯退燒，一個上午不到2千人施打。人口最多的頭份市，80至84歲間的長者有1963人，上午只有200多名長輩前來，與先前85歲以上長者施打首日的熱況相比，明顯退溫，更有長者直接表明希望等莫德那或是BNT來了再說。
苗栗縣從15日開始替85歲以上長者施打AZ疫苗，至今已有3名長者在接種後身體出現不適死亡，據縣府統計全縣85歲以上長者有12535人，至19日雖然完成10023人施打，施打率高達8成，但20日開始80歲至84歲長者施打，施打情況卻明顯下滑，一個上午下來只有不到1成長輩前來接種。
緩打潮在苗栗縣人口最多的頭份市表現相當明顯，在縣議員張淑芬熱心支持下，將旗下豪華餐廳的大宴會廳出借當做臨時的疫苗施打站，在良好的環境下提供長輩打疫苗，在施打首日就創下1天打完1146人的紀錄。但至20日的施打情況，卻有天壤之別，長輩們零零落落地由家人陪同前來，打氣明顯掉落很多。
1名男性長者，報到進入會場後，突然想到自己在前1天曾經打過消炎針，趕緊跑出會場大門口，向市長羅雪珠及縣議員張淑芬表示自己很擔心，徵詢能否暫時不打，在得知長輩曾有施用其它藥劑後，羅、張建議長輩暫緩施打為好。
另1名長者由兒子陪同前來，兒子在前1天曾提醒父親慎重考慮是否繼續接種，老父再三考量後，還是決定來打，由兒子陪同順利完成施打。頭份市衛生所主任徐春仕也在現場隨機跟長輩及陪同家人宣導，因AZ疫苗的作用特性，所以建議長輩們在施打完，多喝較高溫開水，以化解身體不適，並降低血栓的可能。
頭份市衛生所為了迎接大量長者施打，特別協助數10名醫護及志工人員到場，頭份市羅雪珠一早就前來關心長者施打後情況，頭份市當地縣議員張淑芬、鄭聚然等，都由本人或是出動服務團隊前來服務長輩，另外頭份市10多名市代表、里長都到場協助，但沒料到卻遇到長輩出席率大減情況。
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