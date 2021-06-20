頭份市衛生所20日同樣在東北角餐廳內大宴會廳替長輩打疫苗，但打氣明顯下滑。（謝明俊攝）

頭份市衛生所20日同樣在東北角餐廳內大宴會廳替長輩打疫苗，但打氣明顯下滑。（謝明俊攝）

頭份市長者疫苗施打會場，有長者臨時退出不打。（謝明俊攝）

頭份市長者疫苗施打現場，醫師仔細檢查詢問長者身體狀況。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠到場關心長輩施打疫苗後狀況。（謝明俊攝）

頭份市衛生所主任徐春仕向陪同家屬宣導多喝溫開水以降低施打後不適。（謝明俊攝）

苗栗縣議員張淑芬熱心出借餐廳給長輩打疫苗。（謝明俊攝）

頭份市施打疫苗現場，見到有長者猶豫不決是否要施打。（謝明俊攝）

苗栗縣20日上午開始替80歲以上長者施打AZ疫苗，受到許多長者施打後死亡因素影響，苗栗縣各地上午施打情況明顯退燒，一個上午不到2千人施打。人口最多的頭份市，80至84歲間的長者有1963人，上午只有200多名長輩前來，與先前85歲以上長者施打首日的熱況相比，明顯退溫，更有長者直接表明希望等莫德那或是BNT來了再說。

苗栗縣從15日開始替85歲以上長者施打AZ疫苗，至今已有3名長者在接種後身體出現不適死亡，據縣府統計全縣85歲以上長者有12535人，至19日雖然完成10023人施打，施打率高達8成，但20日開始80歲至84歲長者施打，施打情況卻明顯下滑，一個上午下來只有不到1成長輩前來接種。

緩打潮在苗栗縣人口最多的頭份市表現相當明顯，在縣議員張淑芬熱心支持下，將旗下豪華餐廳的大宴會廳出借當做臨時的疫苗施打站，在良好的環境下提供長輩打疫苗，在施打首日就創下1天打完1146人的紀錄。但至20日的施打情況，卻有天壤之別，長輩們零零落落地由家人陪同前來，打氣明顯掉落很多。

1名男性長者，報到進入會場後，突然想到自己在前1天曾經打過消炎針，趕緊跑出會場大門口，向市長羅雪珠及縣議員張淑芬表示自己很擔心，徵詢能否暫時不打，在得知長輩曾有施用其它藥劑後，羅、張建議長輩暫緩施打為好。

另1名長者由兒子陪同前來，兒子在前1天曾提醒父親慎重考慮是否繼續接種，老父再三考量後，還是決定來打，由兒子陪同順利完成施打。頭份市衛生所主任徐春仕也在現場隨機跟長輩及陪同家人宣導，因AZ疫苗的作用特性，所以建議長輩們在施打完，多喝較高溫開水，以化解身體不適，並降低血栓的可能。

頭份市衛生所為了迎接大量長者施打，特別協助數10名醫護及志工人員到場，頭份市羅雪珠一早就前來關心長者施打後情況，頭份市當地縣議員張淑芬、鄭聚然等，都由本人或是出動服務團隊前來服務長輩，另外頭份市10多名市代表、里長都到場協助，但沒料到卻遇到長輩出席率大減情況。