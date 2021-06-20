黃文星、蘇晏霈婚禮戲上演。（民視提供）

黃文星、蘇晏霈婚禮戲上演。（民視提供）

黃文星即將接受報應。（民視提供）

開播兩年多的民視八點檔《多情城市》，確定將在6月23日（周三）播出454集精彩大結局，蘇晏霈在21日最新劇情中第4度披婚紗，「復仇」嫁給黃文星。蘇晏霈表示，這是她第一次在八點檔挑戰穿婚紗這麼多次，不過禮服還是有備而來，她刻意選露背，因為會在婚禮上惡懲「劉加堯」，擔心為了注意走光與否會情緒中斷，所以前面不能太裸露；黃文星搞笑說，如果新郎有在露的話，他應該也可以加入露重要部位的行列，讓蘇晏霈聽得哈哈大笑。

演活「渣男堯」的黃文星，透露對劉加堯的報應「非常滿意」，從天堂摔落谷底，但他本人也為此吃了不少苦頭，尤其將播出的片段，他連續被賞了12個巴掌，而且每一掌都是來真的。他坦言一開始很緊張結局的大報應，很怕自己招架不住，但對於角色能夠有始有終，尤其這一次跟蘇晏霈培養出相當好的默契，期待下一次的合作。

蘇晏霈透露這一場戲本來劇本只寫要打他3個巴掌，但到了排戲的時候，發現思思的痛只打3個巴掌是無法發洩情緒，和導演跟黃文星討論之後，就決定多打幾下，沒想到拍攝的時候，真的心好痛，不自覺的一巴掌接著一巴掌，現場大家很有默契的屏氣凝神，把重頭戲拍完。

蘇晏霈說拍攝前黃文星還直接交代「巴掌就打真的」，但她真的很緊張，因為很怕不小心打傷了他，沒想到黃文星說真的打到肉才能激發彼此的情緒，所以重頭戲一次就完成，但打完之後，發現黃文星真的說對了，藉由「掌掌到位」的連環巴掌，把大家的情緒繃到最高點，不過黃文星說那是跟蘇晏霈有默契了才敢這麼做，相信觀眾一定會看得很過癮。