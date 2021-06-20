彰化縣衛生局針對南彰化４鄉鎮市高風險染疫熱區，即日起啟動社區快篩主動監測。（謝瓊雲攝)

彰化縣公布疫調足跡。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真)

彰化縣新增確診里長家族5個家庭已有12名家人遭採檢、匡列隔離。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真)

南彰化7旬里長染疫CT值僅16.5 妻子也採陽

彰化縣長王惠美20日宣布新增1例本土確診，感染源不明，她呼籲民眾在防疫最後一哩路上，再多忍忍、多配合一點，相信配合疫苗陸續到位施打，很快能回到過去平常的生活。衛生局也宣布即日起針對南彰4鄉鎮市熱區，啟動社區快篩站主動監測。

王惠美指出，彰化縣今年累計確診人數為252人，陽性率0.52％，已完成篩檢48472、居家檢疫人數259人、累計居家隔離人數2892人，平均每位確診者居家隔離人數11人；並公布兩處疫調足跡，分別為員林市三多里大勇街圓明聖道院和民生里中正路辦公處。

彰化新增南彰化70多歲里長確診，18日發病、19日高燒採檢確診、CT值16.5，其60幾歲妻子19日也採檢陽性、CT值17.1，將於20日由中央公布；家族5個家庭中已匡列12名家屬採檢、隔離。

針對彰化縣終結連4天「嘉玲」，衛生局長葉彥伯表示，確診個案只能代表冰山一角，這是病毒在告訴我們大家「它還在」。一旦進入社區傳播，確診指標個案的感染源通常已難釐清。

目前彰化縣全縣12家院所採檢站，每天仍維持500多個PCR核酸檢測採檢；即日起衛生局也針對員林市、埔心鄉、永靖鄉和溪湖鎮等熱區，啟動社區高風險個案主動監測，針對就醫民眾若出現典型症狀、或其他呼吸道症狀持續2、3天，呼籲請基層醫療院所及時轉介至醫院進行PCR核酸檢測。

王惠美說，台灣人愛心不落人後國際間都知道，除了感謝美日在台灣疫苗不足時即時伸出援手，她強調縣府也已招募到307名熱血醫護，加入萬人快打站行列，未來疫苗到位，就會依序公布接種資格、調查意願，分梯次通知施打。