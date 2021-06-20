衛福部食藥署核准居家抗原或核酸快篩世紀，最快本周業者就能陸續鋪貨。對此，新北市長侯友宜表示，快篩劑準確率高，又有國家品質認證，鼓勵民眾居家快篩，搭配社區快篩站合作，一起找出隱形傳播鏈，這才是脫離社區感染的重要方向。

侯友宜說，居家快篩是自我居家監測方式，鼓勵大家居家快篩，現在快篩準確率蠻高的，又經過國家品質認證更沒問題，至於社區快篩站檢測是搭配居家快篩，有居家快篩、社區快篩一起努力，找出隱形傳播鏈，這才是最重要的方向，只有找出更多傳播鏈，才可能脫離社區感染危害。