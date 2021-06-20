楊鎮浯縣長下鄉關心接種情況。（李金生攝）

縣衛生局長李錫鑫也說明，金門已提案將地區重大傷病以及孕婦列入莫德納優先接種對象。（金門縣府提供）

金門縣長楊鎮浯今天再向中央建議授權縣府將鄰長、村里長、幹事等基層一線防疫工作人員列為疫苗施打對象，以期進一步擴大疫苗覆蓋率，建構更完整的防疫網。

楊鎮浯在〈躍動金門-楊鎮浯〉臉書中指出，金門是第1個將鄰長列為第一線防疫人員的縣市，早在上周三（16日）就已造冊送交內政部，無奈遭到退回和要求重新審認。縣府在適度調整名冊後，已於18日完成第2次造冊提交作業。

楊鎮浯縣長表示，為加速地區75歲以上長者接種疫苗作業，縣府委託最基層的民政幹部鄰長協助通知、調查，據以將鄰長和各鄉鎮民政幹部、村里長和幹事，以及義消、義警列為得優先接種疫苗的第一線人員

楊鎮浯建請中央因地制宜，授權縣府視疫苗數與實際需求，開放接種對象，讓防疫工作得以順利推展，早日終結新冠疫情。

縣衛生局長李錫鑫也說明，在上周的全國首長視訊會議中，金門縣已提案將地區重大傷病以及孕婦列入莫德納優先接種對象，未來仍會持續爭取，希望同意放寬類別，讓他們都得到最好的保護。