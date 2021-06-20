宜蘭縣6月23日起開放82歲到87歲長者施打疫苗，但各地接種率低迷，是否下修長者施打年齡？對此宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣82歲到87歲（原住民65歲至77歲）長者有1.2萬人，人數已是上一波施打對象的2倍，暫時不會再下修施打年齡。

因部分縣市將鄰長視為第2類辦理防疫工作人員，列入疫苗施打對象，縣長林姿妙指出，鄰長是防疫的第一線人員，風險性非常高，殯葬人員負責大體入殮等工作，風險也高，縣府已經造冊提報中央審核，審核後會對鄰長、殯葬人員施打疫苗。縣府所提報的鄰長人數有3670人，殯葬人員有235人。

宜蘭縣獲得的疫苗數總計有3.8萬劑，已施打2.3萬餘劑，接種率有6成，縣府已開放88歲以上長者接種疫苗，6月23日起開放82歲至87歲長者施打。

徐迺維表示，88歲以上長者人數約6000人，82歲至87歲施打對象有1.2萬人，人數已是前一波的2倍，希望能給長者多點時間與平靜的環境，暫時不考慮預約制，因為對82歲以上長者來說，電話或網路預約並不方便。