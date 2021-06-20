日本陸上自衛隊發言人說，在上星期五早上，北海道札幌市陸上自衛隊丘珠駐屯地，發生黑熊攻擊大門守衛的事件，看守士兵胸部被咬傷，而黑熊之後被當地獵人開槍擊斃。

軍事網(Military.com)報導，發言人說，黑熊是在早上 7 點 50 分接近基地大門，這名士兵被撲倒，所幸士兵有穿防彈衣，因此傷勢不重，隨後黑熊在8點15分離開基地，又跑到其他地方，沒有對基地造成任何損害或影響。

發言人說，這隻黑熊體長大約在1.5公尺~1.8公尺之間，在進入基地之前，也在札幌市內襲擊其他人，因此當地獵人組織獲報後出動，於11點左右找到黑熊並開槍擊殺。

據報導，遭到黑熊襲擊的受害者包括1名 40 歲的男子，他是在住宅區遭遇，胸骨骨折受了重傷。另外名80多歲的婦女和一名70多歲的男子運氣較好，僅受輕傷。

據時事通訊社報導，這隻熊是在凌晨 3 點 30 分左右，在札幌的住宅社區被發現。之後跑到機場，造成機場方面關閉跑道並取消了一些航班，直到得知熊被擊殺後才恢復機場運作。