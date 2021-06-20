香港特首林鄭月娥20日表示，香港可以幫助人民幣國際化，會繼續與業界和大陸當局探討擴大跨境人民幣資金雙向流通的管道，並不斷優化和拓寬兩地金融市場互聯互通機制，把握大灣區建設帶來的機遇與先行先試的優勢。

香港信報報導，林鄭月娥在鳳凰網財經峰會上透過影像方式演講指出，港府正積極跟進「跨境理財通」的準備工作，為大灣區居民提供更多理財產品的選擇，同時強化香港作為資金進出大陸重要橋樑的角色。

林鄭月娥又指，正在推動香港保險業盡快在大灣區大陸城市設立售後服務中心，並爭取早日對經港珠澳大橋進入廣東的香港車輛的保險實施「等效先認」政策，以促進保險市場的互聯互通。

林鄭月娥表示，香港可以為大陸企業提供可靠、多元化的融資服務。目前在港交所上市的公司中，逾一半是大陸企業，占港股總值約80％。隨著新興及創新產業近年高速發展，港交所實施新的上市制度，迄今已經有50家新興及創新產業公司按照此一制度在港上市，集資總額超過5100億港元。