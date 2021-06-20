高端疫苗今日召開重訊說明會，說明腸病毒EV71型疫苗三期解盲結果，對於外界關心新冠疫情進度與申請緊急授權（EUA），高端總經理陳燦堅表示，今日僅針對腸病毒EV71型疫苗做說明，不宜談其他疫苗的事情，對提問媒體「非常抱歉」。

高端疫苗今日召開重訊，原本外界預期，可能公布新冠疫苗申請EUA進度，不過高端主要是公布腸病毒EV71型疫苗第三期多國多中心臨床試驗結盲結果，安全性與耐受性良好，即便在極低年齡均佳，免疫生成性優異，所有指標高於國內法規指引，最重要的疫苗療效，有效性統計理論值為96.8％，所有受接種者都沒有感染腸病毒。

陳燦堅表示，本項試驗為隨機、雙盲、安慰劑對照的試驗設計，在台灣與越南兩地共收納3049名有效樣本數，疫苗與安慰劑（對照組）之比例為1：1。台灣收案醫院為：台大醫院、台北馬偕、林口長庚、新竹馬偕、台中榮總，越南則由越南巴斯德研究所於同塔省、前江省2家試驗醫院進行。

生技業者認為，高端研發國產疫苗已演變成政治事件，即便今日召開重訊，外界的焦點都會放在說明新冠疫苗的保護力、EUA等進度，但腸病毒的三期成效不錯，卻也發揮圍魏救趙效果，讓國內民眾對高端在疫苗的研發實力吃下定心丸。

生技業者指出，雖然重訊與新冠疫苗無關，但今日美國援台的250萬劑疫苗來台，勢必削弱國產疫苗的緊急性與未來可能市占率，會否也是替高端解套，讓高端能順勢推動三期試驗不得而知，唯爭議一天未解，市場目光都難以回歸高端營運實質面。