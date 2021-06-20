新北市淡水區新市國小畢業生詹筠婷看到疫苗接種站內醫護相當辛苦，她主動將獲得的「110學年度績優體育獎學金」捐出來，購買飲料慰勞接種站內的醫護人員。（淡水區公所提供）

新北市淡水區新市國小畢業生詹筠婷看到疫苗接種站內醫護相當辛苦，她主動將獲得的「110學年度績優體育獎學金」捐出來，購買飲料慰勞接種站內的醫護人員。（淡水區公所提供）

全台三級警戒延長至6月28日，解封日期未定，新北市淡水區新市國小畢業生詹筠婷看到疫苗接種站內醫護相當辛苦，她主動將獲得的「110學年度績優體育獎學金」捐出來，購買飲料慰勞接種站內的醫護人員，詹母也補足差額，協助女兒一起完成心願。

淡水區長巫宗仁表示，詹筠婷的母親為淡水區北投里鄰長張秋鳳，平日特別重視孩子的品德教育，並與子女一同關心淡水疫情變化，詹筠婷得知淡水區公所於新巿國小開設疫苗接種站，主動提出想要捐贈獎學金購買飲料慰勞工作人員。

張秋鳳得知女兒心意後深受感動，決定補足差額，協助女兒一起完成心願。巫宗仁則回贈淡海捷運鉛筆盒和防疫筆給詹筠婷，並鼓勵她認真向學，持續懷抱著愛心，以後為社會做更大的貢獻。

馬偕醫院團隊護理師林芸葶護理師也吐露心聲，讓巫宗仁非常感動，希望接下來有更多的疫苗要接種，能繼續和馬偕醫院的團隊攜手合作，為淡水和有需要的民眾提供最好的服務。