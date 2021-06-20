苗栗縣長徐耀昌宣布自21日起開放75歲以上長者施打AZ疫苗。（謝明俊攝）

苗栗縣長者施打AZ疫苗不良反應再添1名長輩死亡。（謝明俊攝）

苗栗縣20日新增確診有3例，其中2例是外籍移工，是先前匡列隔離檢疫，期滿採檢陽性，另1例則為確診科技廠商員工的家人，隔離期滿後篩檢陽性。而苗栗縣施打疫苗後死亡長者，19日再添1例。苗栗縣從20日起對80歲以上長輩施打AZ疫苗，因施打率嚴重下滑，苗栗縣長徐耀昌宣布從21日起，開放75歲以上長者施打，希望長輩們勿再觀望，早施打早防疫。

苗栗施打疫苗後死亡案例再增1人，1名住在三義鄉85歲老婦，於15日下午至三義衛生所接種AZ疫苗，次日下午4時三義鄉衛生所接獲家屬打電話表示老婦身體不適，經由鄰居開車送到衛生所，衛生所人員檢視發現老婦臉色蒼白、血壓偏低，隨予初步急救並呼叫三義消防分隊救護車到場，緊急送至部立苗栗醫院急救。

經查這名女性長者平日有服用高血壓藥，16日早上起床時曾跟家屬表示身體無力，下午症狀加劇後送衛生所。經在部立苗栗醫院救治，延至19日宣告不治，苗栗縣政府衛生局經呈報CDC後，20日宣布這起死亡案例。

徐耀昌表示，苗栗縣20日新增3人確診，目前確診人員都是先前被匡列隔離檢疫的對象，因都未與外界接觸，所以並無疫清擴散或破口問題。目苗栗總診總數550人，其中外籍移工為450人，占82％，本國籍則為100人。

徐耀昌指出，苗栗爆發科技廠商員工群聚感染後，縣府持續勸說企業快篩，目前已有48家完成快篩，共有18937名員工完成篩檢，共篩出235人陽性。另外，竹南鎮公所及頭份市公所針對科技廠員工家屬執行快篩，5天的快篩至19日結束，共篩檢987人，其中有7人一度快篩陽性，經送醫院實施PCR檢測後為陰性。而衛生局會同各地衛生所實施的快篩，累計已完成3446人，快篩陽性有10人，經PCR檢測陽性有3人。

苗栗縣從20日上午開始對80歲至84歲以上長者施打AZ疫苗，但因受先前施打後死亡案例影響，施打率明顯下降，至上午10時為止，全縣只有1935人施打，不到可以施打長者數的1成。因此，徐耀昌在下午直播時宣布，縣府決定從21日起，開放一般民眾75歲以上，以及原住民65歲以上長者施打，徐耀昌並呼籲民眾不要觀望，早施打早防疫。

另外，縣府針對長照機構及洗腎患者施打AZ疫苗，全縣總共有4639人符合施打資格，至19日止，己有1743人完成接種，占37％。

由於目前外國贈送疫苗已陸續來台，縣府針對4月12日至5月19日完成接種第1劑的1至3類民眾，自即日起可以開始預約施打第2劑。