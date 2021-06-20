國內疫苗短缺，美國捐台250萬劑莫德納疫苗傍晚即將送抵國門，台北市長柯文哲表示，感謝美國提供協助，也提及「疫苗不足仍是事實」，批評中央目前規範的疫苗施打優先順序，類別順序非常含糊，不要疫苗還沒打，台灣社會內部先打成一片！

柯文哲表示，華航今載250萬劑的疫苗來到台灣，在台灣疫苗短缺的時刻，感謝美國向台灣提供協助，展現了美國的價值，希望疫苗抵台後，儘速發放到各個縣市，也要儘早讓縣市政府知道分配的的劑量及發放時間，地方才能準備。

柯文哲認為，在美日的支援下，台灣高齡長者已經可以優先接種，但疫苗不足仍是事實，這也衍生分配的問題。在此，他向中央建議，疫苗分配順序要遵照簡政輕稅原則。

柯文哲指出，簡政意旨要以最有效率的方式來達到同樣甚至更好的結果，除了直接照顧確診者的防疫醫院、防疫旅館、防疫計程車等高風險人員，以及邊境管制有關人員以外，應直接用年紀來決定施打順序。

柯文哲直言，目前中央規範的疫苗施打優先順序，類別順序非常含糊，造成相當多實際執行上的困擾，例如第二類中央及地方政府防疫人員，或第七類國家關鍵設施必要工作人員，到底要怎麼認定？由誰認定？

柯文哲強調，每個人都自認是國家關鍵設施必要工作人員，結果就是特權疫苗的爭議，挑起對立和紛擾，目前美國疫苗到了，中央儘速發布全國一致、簡單、清楚的施打順序，不要讓大家自行解讀、自由發想，結果疫苗還沒打，台灣社會內部先打成一片。