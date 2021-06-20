社工短短傘花協助長輩上下車，讓民眾直呼揪感心。（林和生攝）

屏東縣長潘孟安(右)特地戴上台美微笑口罩，感謝美國捐贈疫苗。(屏縣府提供)

施打疫苗後的猝死個案消息不斷，讓各地注射站紛紛出現緩打潮，屏東縣政府祭出貼心措施，每日皆在大型快打站外出動數十名社工，不僅協助長輩上下車，更安撫大夥忐忑情緒，這一幕看著陪伴家屬眼裡，直呼揪感心。

接送長輩車輛一到，數朵傘花便開啟準備接人下車，過程中引導、說明，有一句沒一句的閒聊，讓原本不安情緒頓時平復不少；看著施打完畢的長輩左顧右盼，社工又主動上前詢問是否需要協助，先讓對方坐著休息，又透過手機聯繫接送車輛，服務無微不至。

屏縣府社會處長劉美淑坦言，社工們在長期與長輩的相處與服務過程中，各個都已身經百戰，非常瞭解大家需求，自己到場關心，不是來下指令，而是看他們有什麼需求要縣府支援，對第一線人員的貼心服務相當有信心。

根據屏縣府統計，屏東縣48個疫苗施打站，自6月15日起共接種超過3萬人，其中80歲以上長者接種人數占一半以上、共1萬5000餘人，21日起將擴大施打對象，第三梯次由76歲以上長者施打。

屏東縣長潘孟安考量，因長輩通常習慣早起，所以早上施打人數相對下午多，而疫苗一旦開封，必須在6小時內打完，且每劑至少可打10人，擔心若人數不足，恐造成浪費，因此建議，盡量將長輩集中同一時間施打，甚至聯絡第一到三類人員施打，讓疫苗滴滴不浪費。

繼日本捐贈AZ疫苗之後，美國也捐贈莫德納疫苗，潘孟安20日一早到恆春半島視察注射站時，特別戴上之前縣府設計的「台美微笑口罩」，兩國國旗並列有如眼睛，微笑曲線象徵串起兩國友好情誼，不少眼尖民眾看了直說非常驚艷。