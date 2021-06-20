宋姓女子在知名論壇發文，自稱是E罩杯單親媽媽，內文充滿性交易訊息。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆警察局第一分局忠二路派出所接獲通報，有一名宋姓女子在知名論壇發文，自稱是E罩杯單親媽媽，內文充滿性交易訊息，並留有通訊軟體聯絡資訊，警方透過Line與宋女聯繫，19日喬裝成嫖客進入相約的日租套房，當場查獲賣淫女子，全案依違反社會秩序維護法偵辦。

據了解，宋女在論壇上發文，自稱目前離婚獨自撫養小孩，因為小朋友還小，沒有辦法在外面做正職工作，為了生活只好從事有「彈性」的工作，要求有需要的男性事先詢問、預約，並在PO出在網路上下載的哺乳照，佯裝自己是正在哺乳的母親，文末也留下Line ID，提供民眾聯繫。

忠二路派出所為防堵色情業成為防疫破口，接獲民眾檢舉後，立即上網查詢，於某論壇上發現宋女刊登的暗示性交易訊息，地點位在基隆市區附近，員警先是透過Line與女子聯繫，詢問消費方式、地點，並相約在某處的日租套房，當天喬裝成嫖客進入房間後，在宋女準備脫衣時，表明身份，將人帶回派處所偵詢。

員警表示，宋女相當有警覺性，一開始不願透露地點，先是要求到達某地，並拍照傳送當地環境照片後，才提供確切住所，而警方早已埋伏在外，成功將宋女逮捕歸案，詢後依違反社會秩序維護法偵辦。

據悉，宋女在論壇發出性感照片，微露半球邊，吸引男子前往消費，但實際上，女子身材瘦弱、嬌小，胸部也落差3個罩杯。第一分局呼籲，防疫期間警方仍會持續淨化社會治安，積極查緝性交易違法行為，對於相關違法行為一定強力取締，嚴格執法，避免造成防疫破口。