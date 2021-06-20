「我不綠，只是堵藍」粉專在臉書炫耀說，「你們知道嗎？以人口數來講，台灣受贈的役喵(疫苗)數量，124+250=374萬是世界第一多Taiwan No.1」。(翻攝自藥師林士峰臉書)

美國贈送的250萬劑莫德納疫苗，由華航CI5169專機載運，今天(20日)傍晚已抵達台灣。被視為親綠粉專「我不綠，只是堵藍」則在臉書炫耀「你們知道嗎？以人口數來講，台灣受贈的役喵(疫苗)數量，124+250=374萬是世界第一多Taiwan No.1」；常在臉書評論時事的藥師林士峰傻眼表示，不感到難過，竟然還沾沾自喜，可悲啊。

藥師林士峰20日在臉書貼文表示，感謝美、日在台灣需要疫苗的時候大力捐贈。但看到親綠粉專藉著這件事，想彰顯台灣外交能力的成就，還蠻難過的；其實彰顯的只是政府在採購疫苗上的無能。

林士峰認為，外交實力的展現，不應該是因為強國的同情，而是應該務實的和世界各國相互交流、友好；外交關係的建立，也不應該是「我外援你、你外援我」的援助關係，而是應該密切的經濟交流，平等互惠互利的合作基礎之上。台灣曾走過50年代長達15年的美援時期，如今的台灣已經擁有好幾個世界第一，不是當年積弱的小國，雖然還不是超級強國，但是拿下最多受贈疫苗比例的世界第一，不感到難過，竟然還沾沾自喜，可悲啊！

網友紛紛表示，「被施捨還沾沾自喜的神邏輯。」、「之前還在問世界怎麼跟的上台灣？受贈這個部分果然世界也是跟不上啦！只能含淚拍手！」、「丟臉的事變成大內宣。」、「所以我說...我們買的呢？」、「我以為是軍購附贈疫苗呢？」

也有人認為，「之前說國產疫苗不靠外援最保險，現在討來了贈送的(有的還是有條件交換的？)和靠民間企業捐助的，又變成了外援好棒棒...看得我好錯亂啊。」