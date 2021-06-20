國軍桃園總醫院院內感染累積13人染疫，包括2加護病房護理師、2護理師親友、4病患和5看護。衛生局長王文彥指出，其中1位護理師曾在6月11日發燒，但因她8日曾打AZ疫苗，不能排除是疫苗引起，因此發病時間難定。他也強調，2染疫護理師都打過疫苗，有保護力因此症狀都不明顯。

王文彥也說，2位染疫護理師，1位沒有症狀、1位在6月11日有發燒，但她8日曾打第一劑AZ疫苗，不能排除是疫苗引起，因此發病日很難訂定。最早有症狀的是89歲老婦，5月29日到6月11日曾在加護病房受2位染疫護理師照料，因此將2護理師、護理師弟弟和89歲病人等最先確診的4個人都採血，從抗體調查染疫前後和之間的關係。

王文彥也提到，2位染疫護理師都打過疫苗，1個是在5月中，距今已4個禮拜，1個是6月8日，大概僅幾天，但他強調打了第一劑後就有防護力，因此2護理師的症狀都不明顯，他說現在AZ疫苗足夠，呼籲打過第一劑者，在8周以後，最恰當是10周至12周之間，一定要來打第二劑疫苗。