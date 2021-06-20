北農群聚風暴，目前已有員工18人確診，由於北農供應大台北地區蔬菜，北農18日急開記者會澄清，皆有完成篩檢安排，傳染風險低。前北農總經理韓國瑜對此感到十分憂心與不捨，並期盼幾位不幸染疫的北農同事都能平安渡險、早日康復，也祝願其他所有老同事們，都安然無恙、一切安好。

韓國瑜今(20日)在臉書上表示，「我的老東家台北農產傳出有18位員工確診、而且人數可能還會持續增加，這個消息令我實在感到非常憂心和不捨」。

韓國瑜回憶，過去在北農服務的時候，每天看著第一線的理貨員和拍賣員凌晨就到市場準備上工，當大部分的人剛準備就寢、或是已經在溫暖被窩裡進入夢鄉時，我們的北農員工夥伴們才正奔著夜色、為了家庭生計的責任、同時也肩負著一份來自農民朋友的期待，在沉沉深夜裡展開一天的辛苦與勞動。

韓國瑜指出，市場的環境冬冷夏熱，不僅考驗著體力，同仁們還要頂著祁寒溽暑在大量的蔬菜品項中快速掌握價格、到貨量與行情，心中腦裡還要把握好農民對價格的期待以及市場需求的公正性，肩負著巨大的壓力和責任。遇到颱風的日子，一般人也許可以期待放放颱風假，但對北農同仁來說，不管風再大、雨再猛，他們都必須儘速趕到市場，因為不僅農友們看天吃飯、普羅大眾對蔬菜的需求更是容易受到風雨天候的影響。

回想起同仁們辛苦的身影，韓國瑜也感到十分動容，並指要與時間賽跑的還有包裝中心的同仁們，他們每天凌晨3點多就上工，日復一日地在密閉空間裡包裝蔬果，並趕在早上7點鐘前將包好的蔬果運往超市，之後又得趕緊著手準備隔天的包裝工作，幾乎沒有喘息的空間，「這些同仁們每天日夜顛倒，在並不舒適的空間裡勤勉勞作，所有的辛苦其實都是為了一份生計、為了一家衣食溫飽」。

最後，韓國瑜也說，「我衷心期盼幾位不幸染疫的北農同事都能平安渡險、早日康復，也祝願其他所有老同事們，都安然無恙、一切安好」。