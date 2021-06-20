今天田徑場上又傳出令人遺憾的消息，曾在里約奧運跳遠比賽奪得銀牌的南非選手曼永加(Luvo Manyonga)遭到禁賽，他因連錯過三次藥檢，加上再次違反興奮劑規定，被田徑誠信組織(AIU)判罰禁賽4年，目前30歲的他運動生涯幾乎結束。

South African long jumper Luvo Manyonga has been handed a four-year ban after failing to meet whereabouts criteria according to the Athletics Integrity Unit.https://t.co/uraGxwmfdo pic.twitter.com/mjCQxtXeI5 — SABC News (@SABCNews) June 19 2021

除拿下里約奧運銀牌，曼永加還創下許多豐功偉業，他曾在2017年南非全國錦標賽跳出8公尺65，不但改寫個人最佳，還創當時近8年國際賽最佳成績，排史上第11。另外2017年世錦賽他奪下金牌，成績是8公尺48，而在2018年參加上海鑽石聯賽，以8.56公尺奪冠。

另外他也在2018年5月來台參加台北田徑公開賽，讓我國觀眾一睹他風采，當時第一跳就以8公尺12破大會紀錄，最後以8公尺38展現世界級實力奪金。這麼多精采表現都足以證明曼永加在跳遠界的地位，但他到底犯下了什麼錯呢？

他因一年內三度通報行蹤失敗，躲避三次藥檢，加上曾於2012年因吸毒被抓到，遭禁賽一年半後又違反興奮劑規定，目前判定從2020年12月23日開始到2024年12月22日都無法參加比賽，這對他來說損失可大了，因為東京奧運就要開始。不僅如此還將錯過2024年的巴黎奧運。

曼永加出生於南非，身高185公分體重65公斤，2009年就代表國家出賽，在非洲青年田徑錦標賽以7公尺49奪下第三名，2010世界青年田徑錦標賽跳出7公尺99奪冠，同年世界田徑錦標賽以8公尺21拿下第五名，年紀輕輕就有如此成績，至今也拿下無數獎牌，但正輝煌時卻遭到禁賽，實在令人唏噓。