一組31人的韓國團4日入境北京，隔離期間交出的護照竟意外被大陸工作人員誤以為是垃圾銷毀。

一組31人的韓國團4日入境北京，隔離期間交出的護照竟意外被大陸工作人員誤以為是垃圾銷毀，陸方已經向韓方道歉，並承諾不收取隔離費用、也會免費重發簽證，但是部份還要轉往美國的韓國旅客相當崩潰，因為相關簽證也已經連帶被銷毀，韓國大使館痛批這起疏失是場「災難」。

香港《南華早報》、馬來西亞《星洲日報》引述《韓國日報》、韓聯社等報導，指出4日一批31人組成的韓國團入境北京，並在飯店展開為期21天隔離，隔離期間大陸防疫人員以填寫文件需要護照影本為由收走所有人的護照，後續卻遲遲未歸還，最後才告知他們護照不小心被銷毀，令韓國旅客相當憤怒。

消息人士指出，由於護照是從韓國攜入，必須消毒，陸方防疫人員便將護照集中放在塑膠袋內準備消毒，不料卻遭其他工作人員誤認成垃圾，將一整袋護照連同其他垃圾一起運往垃圾處理廠焚燒。

南韓駐北京大使館官員形容「這是一場不該發生的災難」，指出韓國政府已經聯繫大陸官員，盡量降低對31名旅客帶來的不便。

南韓駐北京大使館也已經向大陸外交部表達抗議，後者則對這起尷尬事件表示抱歉，大陸官方也承諾31名韓國人不必繳交每人1321美元（約新台幣36716元）的隔離旅館費用，陸方也將另發簽證，並且不向韓國旅客收費。

韓國方面也已經加速為這31人重新辦理護照，不過目前仍不清楚這團韓國團能否在25日隔離期滿前收到新護照。

當中部份旅客之後還要前往美國等其他國家，護照被銷毀讓他們相當崩潰，因為相關簽證也連同護照一併被焚毀。