大導演李安的大作《色．戒》當年橫掃各大影展，也捧紅了女主角湯唯，近來傳出台灣女星朱芷瑩原本是李安相中的女主角第一人選，卻因不敢脫錯失機會，讓她曾有很大失落感，對此，朱芷瑩就發文親自澄清，並吐露和湯唯仍是好友關係。

朱芷瑩在2015年憑《新丁花開》奪下第50屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，演技備受肯定，而她也曾在《色．戒》擔任女二「賴秀金」，近日傳出她當年因不敢挑戰裸露尺度，而把女主角的位置讓給湯唯，朱芷瑩就在IG提及此事，透露湯唯是她的好友，對方的表現大家有目共睹，雖然兩人不常見面，但雙方仍有聯繫並祝福彼此。

朱芷瑩強調：「更重要的是，我從來不曾發表過『當初李安導演要我當女主角，但我不敢脫而讓給她』的言論。」認為能參與《色．戒》一直是自己的榮耀，藉作品的成就替未來留下美好的紀念，已充滿感激，其他無需多言。

朱芷瑩有感而發寫下：「表演，無法靠自己一個人完成；但生命，我可以決定它的美好」，吐露她從來沒想過能站在舞台上螢幕前，因為覺得自己是個平凡的女子，只是對情感有很強烈的感知力，對表演有很衝迫的熱情，但她內心還是個單純害羞、愛撒嬌耍賴的小女孩，希望她的世界裡都是她喜歡和喜歡她的人而已。

朱芷瑩坦言自己是個不善言辭，溫和而敏感的人，感謝曾經關心她的人，「不管正面或否，都是因為你們在乎我在這個世界上活著的樣子，所以真心感謝曾經的貴人們。」