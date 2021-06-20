台東縣卑南鄉達魯瑪克部落在約30年前，每天都還有鼎東客運進入部落，後來因道路狹窄，公車不再進入，民眾進出要步行1公里才有公車可搭，對外交通十分不便，經縣府改善道路環境後，公車於20日終於又駛進部落，居民開心地說，已經快30年沒有公車進到部落了。

卑南鄉東興村內的達魯瑪克部落，在3、40年前每天約有3、4班公車，由台東市區總站發車，經豐田、太平、泰安、利嘉及大南橋等地進入部落內，讓學生就學或村民出外就醫、購物、辦事都方便。

但因部落內道路狹窄，公車迴轉不易，無法深入部落內，僅1天兩班行駛到大南橋，就迴轉返台東市，部落內居民往返市區或其他鄉鎮交通工具除了騎車與開車，只能依賴行經台九線的公車，然而部落離最近的公車站牌約有1公里距離，居民只能依靠私人運具或步行抵達公車站，交通十分不便。

在部落族人及村民一再反映後，東興村長陳興榮透過縣議員鄭崗山，在議會為村民發聲，經地方積極爭取，由台東縣政府著手完成改善通往文化廣場的道路環境條件，讓公車能夠順利於廣場迴轉，同時與台東監理站及客運業者協調，每天全部4個往返班次駛進部落，並在村內新設「大南國小」站及終點站「達魯瑪克」等2站。

台東縣政府交觀處處長余明勳表示，加強偏遠地區公車服務，讓居民能直接在村內搭車，不僅學生可搭公車就學，高齡者也能搭公車到台東市區採買、就醫，生活上將更加便利，落實偏鄉交通正義。