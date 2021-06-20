中國首個自主建造的太空站啟用引起全球矚目，這是中國太空探索歷程中極為重要的一步。大陸自行發展太空站，與其他多種航空、航天、國防的技術發展路徑，有非常相似的歷程，就是在美方主導的西方國家進行技術封鎖後，被迫自主研發關鍵技術，此後才出現突破性發展。未來是否會在其他遭技術封鎖的領域上獲得突破，很多專家都認為，這也只是時間問題。

大陸神舟12號載人飛船將3名太空人送入自建的太空站核心艙，是中國太空科技極為重要的歷史進程。預計今後將按計劃進行11次發射任務，包括3次太空站艙段發射、4次載人飛船發射、4次貨運飛船發射，並在2022年完成大空站在軌組裝建造，建成與國際太空站媲美的大型太空實驗室。

20年前中國已計劃加入國際太空站，卻因美國的阻撓而未能成功，最後被迫自行建造太空站，而此一天宮太空站未來可能成為軌道上唯一的太空站。圖為中國太空人進入太空站。（圖／新華社）

《多維新聞》指出，中國長期以來一直被國際太空站（ISS）拒之門外，當年國際太空站在1993年由美國、俄羅斯、11個歐洲航天局成員國（法國、德國、義大利、英國、比利時、丹麥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士）、日本、加拿大和巴西共16個國家聯合建造，2010年完工後開始全面使用階段，是迄今世界上規模最大的航天工程。

雖然國際太空站由16國聯合打造，並由美、俄、歐、日、加共同運營，但主導方還是美國，中國從2000年就開始計劃加入國際太空站，並列入第10個5年計劃的國際科技合作項目下，但始終被美國拒於門外，主要原因就是擔憂中國航天技術快速發展會對美國的優勢構成威脅。

報導說，2003年大陸神舟5號成功返回後，參與過阿波羅計劃登陸月球的美國太空界元老艾德林（Buzz Aldrin）曾呼籲，美國太空總署(NASA)應考慮在國際太空站接納中國的太空人。當時雖然包括俄羅斯在內的多數國家都認同此一看法，2007年10月中國科技部副部長李學勇公開表示，中國期望與美國開展在航天領域合作，成為國際太空站計畫第17位合作伙伴，但是始終未獲美國正面回應。

直到2011年，美國國會通過的《沃爾夫條款》凍結了中美官方航天合作，中國徹底被國際太空站拒之門外。既然參與國際太空站已經絕望，中國只好獨立自主地進行太空站計畫。

圖中是做為天宮太空站補給用的天舟2號貨運飛船，以長征7號遙3火箭發射。相較之下，國際太空站一直是用俄羅斯使用數十年的聯盟號載運飛船進行補給。（圖／中新社）

中國太空站系統設計師楊宏今年5月受訪時說：「國外的長期封鎖反過來逼迫中國進行自主創新。我們一定要有自己的，我們不能永遠跟在別人後面跑，甚至說就算我們想跟著別人後面跑，人家也不帶我們玩兒，所以必須要獨立自主發展，立足於中國自己的力量來進行研發。」

目前16國合作的國際太空站使用壽命大約在15年至20年間，預計於2024年左右退休。因此中國太空站有可能在不久的將來成為近地軌道上唯一的太空站。而這種因遭到封鎖反而成為發展助力的科技發展進程，也讓許多專家認為，在目前普受關注的半導體技術上可能會再次複製這個模式。全球最頂尖的荷蘭光刻機製造商ASML首席執行官彼得．溫尼克(Peter Wennink)表示，現在尖端光刻機禁止賣給中國，但中國大概會在3年後掌握相關技術，屆時ASML可能就會被迫退出世界光刻機市場。至於未來尖端半導體技術是否能複製這種被封鎖而超越的模式，何時可以實現，全球業界都在密切關注。