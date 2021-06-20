台南市15、16、17日連3天施打AZ疫苗，19日開始擴大施打對象，卻出現疫苗猝死效應，北區20日大規模接種預估220人，只來了33人，台南市中西區接種站20日開打，大幅放寬接種條件，人數才增多。

台灣近日頻傳施打AZ疫苗猝死案件，影響民眾接種意願，台南市北區19日大規模接受尚未施打疫苗的85歲民眾，一度降低到83歲以上皆可施打，原預計200多人，一整天下來，只來了33人。

北區區長李皇興針對施打人數不如預期，估計有3個原因，首先是近來的施打後猝死新聞發酵，其次是剛好遇上下雨天，第3是民眾想等候保護力更高的莫德納疫苗的心態。

台南市中西區20日在協進國小接手續打未打完AZ疫苗，條件再放寬為75歲以上皆可施打，透過里長前一晚臨時宣導，人數才逐漸增多，一整天來了約500多人。

中西區長蕭泰華表示，中西區的施打對象很多是長輩照顧長輩的情況，發現不少是老夫妻相偕一起接種疫苗。

台南市善化區20日同樣大規模施打疫苗，針對的是防疫人員，人數為990人。大型接種站21日在安南國中施打，台南市衛生局持續鼓勵民眾響應施打，期待台灣早日達成群體免疫的人數。