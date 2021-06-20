黃水滔滔 馬路變水路 南投也淹 街仔尾溪黃水奔流

歷經數月旱象後，豪大雨再來報到，中央氣象局20日針對雲林縣、南投縣、高雄市、屏東縣地區及嘉義縣發布豪雨特報，其中，南投地區從清晨開始下雨，雨量最大的地方集中在竹山鎮，造成竹山交流道上午一度水深及膝，此外，流經竹山鎮內「街仔尾溪」黃水滔滔，水勢驚人，幸好直到中午雨勢漸小，水也退去，未釀成災害。

一早大雨狂下，南投縣竹山鎮的中和里、延山里等地區，因為大雨來的又急又猛，積水宣不及，出現淹水情況，有民眾車子停在較低漥的遮雨棚裡，擔心變成水泡車快速開到地較高的地區。

而車流多的竹山交流道也出現積水，情況最為嚴重，附近居民發現低窪處的淹水高度快要及膝，幸好中午時雨勢變小，雨水慢慢退去，未釀災害。

住在竹山的陳姓民眾見大雨像轟炸的狂下，他用手機立即拍下流經竹山鎮的「街仔尾溪」的水道，只見黃水滾滾，水勢浩大，竹山桂林里的「大坑溪」湖子厝圳，也是大水奔流，竹山鎮部分道路馬路變水路，雨神像大怒神狂下後，直到中午水勢才漸平穩。