日前，工商銀行北京市分行和農業銀行北京市分行，已在北京率先上線ATM數位人民幣與現金的互兌功能。工行遍布京城的3000多台存取款一體機都已開通此功能，成為北京首家全面上線數位人民幣現金兌取的銀行。農行在王府井地區已布放10餘台ATM機，都可進行數位人民幣與現金的互換。

《證券時報》報導，目前已有多家銀行展開數位人民幣ATM兌換測試，除北京外，蘇州、深圳等試點城市也已有國有大行在網點的ATM機上正式上線測試數位人民幣兌換。

有進行取現使用者介紹，整體數位人民幣取現交易非常便捷，首先，在ATM機上選擇「數位人民幣」，然後輸入手機號，再輸入發送到手機的簡訊驗證碼，選擇「兌回現金」，輸入兌換金額及錢包支付密碼，便可取到現金。

數位人民幣存現的流程前幾步與取現一致，在輸入手機號、簡訊驗證碼等操作後，選擇「現金兌換」，並放入現金至鈔箱、輸入錢包支付密碼，便可交易成功。

北京並非大陸首個嘗鮮的城市。2021年1月，深圳各大銀行加碼數位人民幣應用創新，農行率先推出ATM機的數位人民幣存取現功能，引導市民適應現金的數位化，探索服務轉型。農業銀行上海徐匯支行部分ATM機上也已有數位人民幣業務選項。

2020年以來，數位人民幣試點加速落地，在地區試點上，已形成深圳、蘇州、雄安、成都、北京、上海、海南、長沙、西安、青島、大連「10＋1」格局；同時，試點場景豐富，已覆蓋文化旅遊、民生服務、大學校園、商業連鎖、公共繳費、交通客運、示範街區、三農等特色化場景。