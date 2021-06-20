立法院18日三讀通過紓困4.0預算案，共編列2594億9900萬元，面對在野提出普發現金1萬、國產疫苗須完成三期臨床、高端EUA須全程直播、3+11決策會議紀錄公開等提案，全遭民進黨團封殺。國民黨主席江啟臣也在臉書批評，「民進黨今天擋下的不是國民黨的提案，擋下的是人民活命的機會。」

有關紓困4.0預算審查，被民進黨「否決」、「反對」的多項提案中，其中又以3+11決策會議紀錄公開受到各界撻伐，該提案遭62位立委反對。民進黨立委范雲被指也投反對票，不少網友又再度湧入其臉書痛批，「還有臉投反對票，真是笑死」、「3+11公開...您投反對票...怕被公開劣行嗎？」

但不只3+11會議紀錄被否決，涉及疫苗的提案也引發關注，江啟臣19日在臉書指出，「民進黨否決了『加速採購國際認證疫苗，8月底三千萬劑』，這是告訴民眾，政府不想積極採購；民進黨還否決了『國產疫苗EUA審查全程直播』、『國產疫苗完成三期臨床報告再施打』，這是告訴民眾，政府要黑箱、在違反國際標準下，強硬闖關國產疫苗。

面對在野黨批評民進黨在國會阻擋在野黨相關防疫提案，民進黨發言人顏若芳19日表示，民進黨立法院黨團全力透過朝野協商尋求朝野共識，以防疫紓困為主要目標，減少政治衝突，從審查會到院會計1361案逐案討論及交換意見，大多數提案獲得各黨團一致通過而成為決議。

至於在野有哪些提案遭否決，以下為《中時新聞網》所做的「被否決的提案」重點整理，一表讓讀者搞清楚：