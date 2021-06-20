花蓮台肥海洋深層水園區日前傳出有隻浪浪遭人持弓箭攻擊，其中頸部竟被一枝長達50公分的箭射穿，所幸在愛狗人士救援下撿回一命。（羅亦晽翻攝「花蓮人」臉書社團）

太可惡！花蓮某園區日前傳出有隻浪浪遭人持弓箭攻擊，其中頸部竟被一枝長達50公分的箭射穿，經愛狗人士救援，迅速醫急救幸撿回一命，不過此舉也令愛狗人士搖頭、痛批，「兇手根本喪盡天良」，不過射狗的張姓男子竟辯稱，「他咬我養在園區裡的鴨，才會射箭嚇狗」，因為擔心被網友肉搜，事後才到派出所自首。

民眾在臉書「花蓮人」貼文指出，台肥海洋深層水園區內，有隻可憐的浪浪狗遭人以強力弓箭射穿頸部、左腿，疑似因傷勢嚴重，加上受到驚嚇，躲在樹叢中遲遲不出來。

花蓮愛狗人士得知此消息，趕緊前往誘捕受傷的浪浪，到場時竟發現牠的脖子上插著1枝50公分的弓箭，並且不斷發出低鳴的「嗚嗚」聲，像是在說著「好痛」，且眼睛上也能依稀見到因疼痛而落下的眼淚。

所幸這隻浪浪在到場關心的民眾及警方協助下，被愛狗人士誘捕成功，大家為避免他因驚嚇掙扎，以致傷口惡化，因此先將箭矢剪斷後，趕緊送到動物醫院急救，順利替牠撿回一命。

虐狗的事件也讓其他愛狗人士痛批「兇手根本喪盡天良」，不過持弓箭射狗的兇嫌疑似擔心被肉搜，事發2天後，前往派出所自首。

警方指出，涉嫌以強力弓箭射狗的39歲張姓男子，是台肥園區的外包工，供稱自己養在園區的鴨被流浪狗咬，心生不滿才在網路上購買手拉弓射箭來嚇狗，不料狗中箭後四處逃竄，他也沒辦法接近他，不過警方最後也依違反動保法函送相關單位法辦，最高可裁罰75000元。