副市長戴謙、市議員林燕祝到場關切。(曹婷婷攝)

154巷現場堆放太空包。(曹婷婷攝)

20日凌晨一場強降雨，造成永康區中華路154巷20戶淹水，台南市長黃偉哲指示水利局、永康區公所及相關單位第一時間成立前進指揮所，並由副祕書長邱忠川擔任指揮官，副市長戴謙中午也到場督導關心，除緊急調度增加2部抽水機組及吊放100包太空包等應變措施外，因淹水肇因廠商未依指示施工，後續水利局將依照工程契約，要求廠商負責本次淹水賠償事宜。

副祕書長邱忠川表示，今天凌晨4點的強降雨，累積雨量達52mm，造成永康區中華路淹水，研判淹水原因之一是強降雨所致，其次是廠商在施工時將既有箱涵堵塞，對於箱涵堵塞問題，市府之前早已要求廠商19日完成拆除，但施工廠商未依照市府指示辦理，造成淹水災情。

水利局表示，上周即為了因應下周梅雨鋒面侵襲，18日要求承包商加速搶通箱涵恢復排水斷面，但今日清晨大雨，雖然現場兩台抽水機組已及時進行抽排，清晨5時強降雨仍造成中華路154巷部分區域淹水，淹水深度約50公分，水利局緊急增派兩台12英吋大型移動式抽水機及4台3英吋抽水機組因應，現場積水已於今日上午7時退去。

水利局於現場成立前進指揮所，由副秘書長邱忠川擔任指揮官，副市長戴謙也到場督導，由水利局、永康區公所協助居民善後及搶險協調事宜，並請環保局協助消毒民宅及清理垃圾等工作，同時請警察局支援警力指揮交通。

水利局除增派兩2台移動式抽水機，並向第六河川局調度100包太空包因應，並要求承包商於今日下午2時前完恢復排水斷面，並責請水利局及永康區公所保持注意，避免再次發生積淹水狀況。

後續水利局將依照工程契約，要求廠商負責本次淹水賠償事宜，並由永康區公所與里長協助辦理受災戶賠償事宜，針對受災戶的慰問金，市府已責成施工廠商明(21)日前對20戶受災戶每戶發放1萬5000元慰問金，淹水財損部分將由永康區公所彙整，並由施工廠商負責理賠。