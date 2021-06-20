桃園市衛生局統計，20日新增4例疫苗相關死亡個案，都是81歲以上的銀髮長輩，包括3女1男，其中1例長期洗腎的老婦人，是在護理之家施打疫苗，另外3人都是在接種站施打，累計桃園接種後身亡的長輩有13人。另外有位81歲黃姓老翁，18日騎車跌倒後往生，因17日也有接種疫苗，死因待查。

八德94歲羅姓老翁，15日接種疫苗、16日下午身體不適就醫後往生；龜山81歲黃姓老婦，17日施打疫苗，18日口吐白沫送醫，19日不幸死亡。楊梅87歲張姓老婦，長期洗腎、住護理之家，17日下午在機構施打疫苗，19日洗腎後呼吸喘，20日身亡。觀音95歲謝姓老婦，16日在接種站施打疫苗後返家，20日突然失去生命跡象不治，總共新增4人疫苗後猝死。

另外楊梅81歲黃姓老翁，17日接種疫苗，18日早上騎車跌倒，下午意識不清送醫，19日下午往生，死因仍待查。

衛生局統計，截至20日，桃園累積16人施打疫苗相關死亡個案，包括排隊等疫苗昏倒的八德張翁、返家吃粽子噎死的中壢張婦、以及騎車跌倒的楊梅黃翁，全市疫苗施打後猝死案累積13人。