公所接獲村長通報，出動機具到場移除倒下的老樹，直到下午4點才搶通。（二水公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

公所接獲村長通報，出動機具到場移除倒下的老樹，直到下午4點才搶通。（二水公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

公所接獲村長通報，出動機具到場移除倒下的老樹，直到下午4點才搶通。（二水公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

百年老樹樹徑粗大，須至少兩人才能環抱，但這次竟應聲倒下，從樹根處遭連根拔起。（二水公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

公所接獲村長通報，出動機具到場移除倒下的老樹，直到下午4點才搶通。（二水公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

山區瞬間豪大雨下太狂，二水鄉倡和村員集路上1棵百年老樟樹，疑似感染褐根病，20日因雨勢太狂造成土質鬆動，中午時分老樟樹應聲倒下，還壓垮路邊三合院平房民宅屋頂與屋樑，把屋內1對老夫妻與看護全嚇壞嚇傻，所幸無人車受困受傷。

百年老樟樹就位在源泉派出所附近員集路上，因20日清晨就開始下起瞬間強降雨，老樟樹不敵風雨應聲倒下，從樹根處遭連根拔起、伏倒；當下雖無人車經過受傷，但馬路對面民宅屋頂遭壓垮、屋樑斷裂，路旁電信公司電線桿也慘遭波及，承受不住重量與拉扯傾倒；公所接獲通知，鄉長蘇界欽率清潔隊到場清理，直到下午4點才將員集路搶通。

二水鄉長蘇界欽說，2周來鄉內已有5棵老樹相繼傾倒，主因都罹患褐根病，今天倒下的百年老樟樹高15公尺，中午約12點半突然倒下，橫倒在員集路上，造成彰化二水通往南投名間雙向道路中斷，當地倡和村長鄭慶松立即通報公所。

蘇界欽表示，公所獲報後立即調派大小機具及民間工程車到場清理，百年樟樹樹徑粗大，至少需要雙人環抱，影響清理工程進度，研判老樹倒下原因是瞬間豪大雨、土質鬆軟，加上老樟樹可能也染病，大雨造成樹基不穩才傾倒。

倡和村長鄭慶松說，倒下的百年老樟樹是152線縣道員集路上最大的一棵老樹，員集路名間與二水之間路段，種植上百棵百年樟樹，形成非常美麗的知名景觀綠色隧道，最大的這棵突然倒下，實在讓人不捨。

蘇界欽說，這棵老樟樹是否染上褐根病，將通報公路總局南投工務段及縣府農業樹派員來了解，並進一步了解是否有其它樟樹也染病，也將請公所農業課針對鄉內老樹全面健檢，清查有多少老樹罹患褐根病，進行後續處置。民宅屋頂遭老樟樹壓垮損毀，公所也將協助善後，向相關單位申請賠償。