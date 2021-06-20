蕾菈有「小鄧紫棋」的封號，並加入網紅團體《反骨男孩》，開始經營youtube《我是蕾菈I'm Lyla》 因直率大膽的談話風格及火辣的穿搭造型，影片拍攝的題材，受到許多觀眾的的支持。蕾菈在個人IG擁有116萬粉絲及追蹤，日前（19日）與女兒同框的畫面，引起不少網友的討倫，直呼：「根本就是同個模子刻出來的！」

蕾菈昨（19日）在社群臉書上與紛絲們分享日常，她穿著一件黑色細肩帶小背心，直露出火辣的渾圓美胸，金色的短髮造型相當俐落與前衛，她表示：「我一拿手機出來要拍照，女兒並看著螢幕裡的我說：『媽你怎麼看起來好老？』哇！真得啊！我直接大傻眼！妳就不要等我再生一個出來！我就把愛都給小的！氣死我了！」

網紅蕾菈與女兒同框畫面，許多網友直呼：「太像了！」（圖/蕾菈 IG)

蕾菈喜愛潛水，曾分享自己學潛水過程，她表示：「你們能想像嗎？從一個旱鴨子到會游泳會潛水，是一件多麼開心的事情？雖然還不太能潛多深，但過程非常開心與快樂，接受自己，我會努力的心態。」

許多網友在底下留言表示：「這對母女超像得耶！」、「女兒長大一定也很漂亮！」、「像及了蕾菈」、「根本就是同個模子刻出來的」、「正年輕力壯時，只要保養得好永遠年輕」、「隔代雙胞胎」、「從此以後有三個鄧紫棋」、「哇！一模一樣耶！可愛」、「媽媽變年輕了！」