美國捐贈的250萬劑疫苗抵達台灣，駐日代表謝長廷今天表示，這次疫苗也採取直接交付駐美代表處，沒有透過COVAX計劃，可見要解決的問題和日本都一樣，這次台灣至少70歲以上都可以打到一劑，時間打到7月下旬以前應該沒有問題。

謝長廷在臉書表示，來自美國的250萬劑疫苗抵達台灣，可以想像萬民歡騰與感謝。一是數量意外多，二是世界普遍缺貨，多國要求美國支援。三是美國本身感染人數也不少的情況下。

駐美代表蕭美琴在臉書提到的法律程序複雜和辛勞，謝長廷說，他可以體會，這次也採取直接交付駐美代表處，沒有透過COVAX計劃，可見要解決的問題和日本都一樣，雖說艱辛，但海內外團結同心，台灣就沒有不能解決的困難。

他認為，高齡者、慢性病者都打了，年輕人也相對安全。日本明天開始注射職業分類部分，包括學校、企業。電視街頭訪問，有些年輕人擔心副作用危險（之前傳出副作用近百人死亡，但後來查不能確定因果關係），或影響課業或打工（笫二劑有三分之一的人會發燒一天），不過多數年輕人有意願接受。

謝長廷表示，日本注射疫苗免費，但沒有強制性，雖然有學生認為別人都打疫苗，自己也是有保護力，但不少學生認為將來面對面授課或各種社團活動重新開始後，沒有打疫苗的學生可能遭受排斥甚至歧視。「這些也值得台灣年輕人參考」。