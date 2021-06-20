本屆歐洲國家盃足球賽戰況激烈，今天半夜葡萄牙以2：4敗給德國，也讓傳說中的「死亡之組」更添懸念，在本屆歐國盃開打前，大家公認的死亡之組就是法國、德國、葡萄牙和匈牙利所在的F組，目前踢完幾場比賽都還很難確定誰穩坐第一。

到目前為止四隊都踢完兩場比賽，法國1勝1和、德國1勝1敗、葡萄牙1勝1敗、匈牙利1和1敗，以戰績來說法國非常有利於爭奪排名第一，但最後一名的匈牙利也還有機會反撲，F組現在積分為法國4分，德國、葡萄牙3分，匈牙利以1分墊底。

四隊都還有機會獲得小組第一，接下來葡萄牙將對戰法國、德國對決匈牙利，雙方都將於6月24日半夜開打，法國與葡萄牙可說勢均力敵，兩邊都有許多球星坐鎮，葡萄牙以C.羅納度(Cristiano Ronaldo)為首，挑戰由姆巴佩(Kylian Mbappe)領軍的法國。

德國面對匈牙利將有更多優勢，因為此戰將於慕尼黑球場舉行，他們佔盡地主優勢，若贏球將拿到6分，保證小組第二，平手也有可能維持小組第二，甚至輸球也能以第三名出線(最好4支小組第三同樣能晉級16強)，而匈牙利則是得把握此戰，若拿下他們還是有希望。

此外A組由義大利、威爾士、瑞士、土耳其組成，義大利以2勝0敗提前晉級16強，B組由比利時、芬蘭、丹麥、俄羅斯組成，比利時同樣以2勝0敗晉級，C組荷蘭、烏克蘭、奧地利、北馬其頓由荷蘭率先出線，D組捷克、英格蘭、克羅埃西亞、蘇格蘭尚未有結果，E組瑞典、斯洛伐克、西班牙、波蘭也還在死鬥當中。