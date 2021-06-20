南投縣批配撥1萬0300劑疫苗，19日接種1445劑，接種率14％，20日接種僅592劑，接種率僅5.7％，累計2日接種2037劑，接種率19.8％。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

針對各接種站剩餘疫苗，南投縣衛生局後續再統一規畫辦理，屆時將盤點各鄉鎮市可設置接種站及調降接種年齡。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投縣政府20日再接獲一例接種新冠肺炎疫苗後不良反應死亡案，這名16日接種疫苗的79歲女性，有糖尿病、高血壓病史，20日出現不良反應後死亡。從15日到20日已累計5例，衛生局表示，已依疾管署規定完成疫苗接種不良反應通報，後續將協助家屬提出「預防接種受害救濟」申請。今日接種僅592劑，接種率下降到5.7％，屆時將盤點各鄉鎮市可設置接種站及調降接種年齡。

縣府表示，日本政府捐贈AZ疫苗，第二批配撥1萬0300劑疫苗，今日在大型疫苗接種站，接種僅592劑接種率5.7％，累計2日共接種2037劑，接種率19.8％。

衛生局說，民眾若無法在新冠肺炎疫苗接種通知單時間前往，請在上班時間撥打所在地衛生所電話再行預約接種。

針對各接種站剩餘疫苗，衛生局後續再統一規畫辦理，屆時盤點各鄉鎮市可設置接種站及調降接種年齡，統一公告。

衛生局提醒接種後應注意有無持續發燒，超過48小時、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，如有不適，應盡速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。

此外，並通報當地衛生局或疾病管制署。另完成疫苗接種後，雖可有效降低感染病毒的機率，但仍需注意個人衛生保健及各種防疫措施，戴口罩、勤洗手等，以維護身體健康。

南投縣今日又接獲新冠肺炎疫苗接種不良反應死亡事件計1例，累計5例，衛生局表示，已依疾管署規定完成疫苗接種不良反應通報，後續將協助家屬提出「預防接種受害救濟」申請。