受伊朗核子協議未果原油出口仍受限、美國商用原油庫存連4週下降影響，國際油價漲勢延續，中油宣布國內汽、柴油每公升本應調漲0.9元及1.7元，經考量亞鄰最低價限制，汽、柴油價格各調漲0.1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升24.8元。

此外，台塑化21日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升24.6元。

中油本週調價指標7D3B週均價從每桶70.7美元上漲至72.34美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.027元，國內油價依公式計算漲幅為1.94％。惟經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.1元；應調未調之0.8元及1.6元皆由中油吸收。

因美國聯準會升息預期提前激勵美元上漲，加上擔憂英國疫情影響石油需求復甦，紐約商業交易所（NYMEX）7月原油期貨6月17日收盤下跌1.5％，成為每桶71.04美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下跌1.8％，每桶達73.08美元。

美國能源部6月16日公布，截至6月11日當週，美國原油庫存減少740萬桶至4.667億桶，創下4個月來新低；汽油庫存增加200萬桶至2.43億桶。

國際能源署月報預估，今明兩年全球石油需求預估將分別增長540萬桶/日與310萬桶/日，至2022年底，全球石油需求有望回到疫情以前的水平，達到1.006億桶/日。

國際能源署月報認為，如果伊朗石油能解禁，可在短期內為國際油市增加140萬桶/日的供應量。今年OPEC+以外的產油增長預估為70萬桶/日，明年則可望增加160萬桶/日，因預期美國產油將會加速的影響。