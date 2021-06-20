高雄市五福國中棒球隊優秀的一壘手、第四棒打擊手王友詳，堪稱文武雙全。（高市教育局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市五福國中棒球隊優秀的一壘手、第四棒打擊手王友詳，堪稱文武雙全，不僅體育表現突出，在今年國中會考更揮出5A亮眼成績，考出30分，34點的優異成績，4科得A＋＋，1科得A＋，作文也拿到5級分，同學直誇他「會打棒球，也很會讀書」。

他談到與棒球的緣分起於國小時，就熱愛打棒球，升上國中，假日爸爸常帶他去大魯閣棒球打擊場運動，國二時因為成績優異的他，他要求父母讓他加入棒球隊練習，父母才答應。

但未來升學壓力會不會想要放棄打球？他坦言，要兼顧課業與運動，常造成身體跟心理的疲累，尤其有時比賽沒打好，或遇到技術瓶頸，難免有放棄的心態，但感謝父母、師長都會在旁不斷的鼓勵他，為我打氣，才讓他能一邊打球一邊讀書。

王友詳說，自己十分熱愛棒球，所以熱愛的事，都不覺得辛苦，反而非常珍惜練球的時間，能與志同道合的隊友一起在球場熱血吶喊追夢，是我最幸福的事呢，讀書跟打球可以相輔相成，因為讀書讀累了，可以藉著打球來抒發。

尤其國三的考試壓力非常沉重，但他只要一到球場，曬著太陽，腳踏在滾滾的紅土，一球在手，就信心倍增，運動讓他更有體力去面對壓力，每次練完球反而可以讓自己在學習上更有效果跟專注。他更在巨人盃、地方盃賽靠著打擊幫球隊拿下勝利獲得晉級。

校長陳宗慶肯定王友詳表現，對他未來的規畫表示高興，相信進入高雄中學就讀也能持續在球場上奔馳，不管在課業、球場上繼續發光發熱。