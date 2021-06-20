台南連5天零確診，台南市長黃偉哲今天下午在防疫記者會表示，雖然維持零確診，但還是非常需要戒慎恐懼。他說，未確定的因素就是端午節後是否會產生新感染鏈、感染潮，未決定的因素就是市民施打意願，還有疫苗沒有施打完，在疫苗尚未全面施打完全民仍未能形成群體免疫之前，都不能大意。

衛生局長許以霖說，台南市自12日獲配AZ疫苗後，立即開始陸續為第一至三、五、六類等指定對象接種，目前第一批56000劑AZ疫苗全數施打完畢；17日獲中央撥配的3萬1700劑AZ疫苗也持續上線接種，昨日有4923位市民施打疫苗，累計至目前共施打6萬8487人。

為加速提升台南市民保護力，黃偉哲宣布自即日起為75歲以上長者及65歲以上具原住民身分者展開AZ疫苗接種作業，由區公所里幹事通知接種時間與地點，並請長者前往接種時攜帶身分證及健保卡，以期讓台南市長輩能盡快具備免疫力，並降低致重症風險。

此外，市府也宣布自6月23日起開放讓4月12日至5月9日間有接種過第一劑AZ疫苗的民眾，可陸續安排接種第二劑，讓保護力更完善。

由於250萬劑莫德納疫苗今將抵台，讓不少民眾對莫德納疫苗有所期待，反而減緩施打AZ疫苗的意願，黃偉哲今天也數度呼籲，疫苗施打對象需遵照中央公布的接種順序，且莫德納疫苗預估最快也要幾天後才會撥配地方，依序該施打疫苗的民眾，仍請儘快施打，以期早日將接種率提升上來，建立起群體免疫。

黃偉哲說，若依日本124萬劑AZ疫苗，台南分配到8.7萬劑，那250萬劑莫德納疫苗，台南應該可以分配到17萬9000劑至18萬劑。衛生局長許以霖說，台南市開放到75歲以上長者接種，這族群共13萬人，下一波莫德納疫苗250萬到台灣配到各地施打後，75歲以上長者有意願者接種的話，「百分之百」都可以打得到，未來會視狀況調整，如有意願都打完了，就會再往65歲以上長者開放。

黃偉哲說，不論是AZ疫苗或莫德納疫苗，疫苗效力差距不大，先接種才能先預防，且各個疫苗均有副作用，市府會要求防疫醫師在疫苗施打的時候評估長者的慢性病史，務求在身體狀況允許下施打疫苗，市府也會尊重長輩的施打意願。