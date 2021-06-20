美國空軍的下一代噴射教練機-波音T-7A紅鷹教練機(Red hawk)遇到研發麻煩，包括零件短缺，以及機翼搖晃的問題，而且國會所通過的研發預算也不足，將使量產進度推遲大約15個月。

軍事網(military.com)報導，美國空軍參謀長小查爾斯CQ布朗上將(Charles "CQ" Brown)，在眾議院軍事委的 2022 財年預算聽證會上表示，「T-7A教練機的技術問題，已經推遲了飛機的里程碑 C(Milestone C )進度。必須花15個月時間解決。」

里程碑C是指國防採購辦理過程中，工程和製造開發 (EMD) 階段結束後的最終審查，可以視為進入全面量產之前的最後一關。

布朗上將表示，T-7A也面臨預算不足的問題，原本要求明年獲得 2.06 億美元的研發經費，但最終只得到 1.89 億美元。

另外，受到 COVID-19 對全球供應鏈的影響，飛機也有零件短缺，以及測試工作拖延的問題，這些林林總總的問題，可能使完整的測試要到 2023 年末才會結束。

有一封電子郵件提到，T-7A需要額外的測試，與發現飛機的機翼會搖晃有關，這是測試階段中發現的，這意味著飛機在以某些攻角飛行時，有可能進入無法控制的滾轉。

美國空軍表示，不會把這個問題視為重大缺陷，因為這比傳統的操作測試和評估階段要更早發現，也就能及早改正。

T-7的研發應用了數位化工程，使開發人員可以更靈活地的設計和更改藍圖。

波音公司發言人黛博拉·范尼洛普 (Deborah VanNierop) 表示，「機翼搖晃的問題不會影響飛機的完整性或設計。只需要調整飛行控制軟體即可修正和解決。」

她補充說：「修正的新的軟體已經下載到飛機上， 正在為第2階段測試的開始做準備。我們將在 7 月份驗證新的飛控軟體。」

美國空軍現役的噴射教練機是1960年代問世的諾斯羅普公司(Northrop)T-38「鷹爪」( Talon)教練機，至今已操作60年。倘若T-7A的研發出現延遲，T-38勢必要繼續操作下去。有些人擔心，T-38是否有老舊與機體疲勞的問題。

在過去5年中，T-38的事故出現增加，其中有一些造成飛行員喪生。因此一位罹難的飛行員家屬出面，希望美國空軍正視T-38的事故問題，比如唐與卡琳‧威爾基(Don and Carlene Wilkie)，就通過電子郵件告訴軍事網陳情：「T-38 是美國空軍唯一的噴射JD教練機，所以這些學員別無選擇，只能每天爬進老舊飛機的駕駛艙中。」

他們的兒子是特拉維斯·威爾基少尉(Travis Wilkie)，他在 2019 年的一起T-38 事故中，與他的飛行教官約翰“麥特”·金凱德中校(John "Matt" Kincade)雙雙喪生。事後T-38停飛了一陣子，但是在完成全面檢修後，聲稱已經沒有安全問題後又繼續飛行，對此，威爾基夫婦並不放心。

威爾基先生說：「僅以因為我們目前沒有其他替代品，並不足以讓一款 60年的死亡陷阱繼續飛行。對我們來說，它已成了一種不定時炸彈。」