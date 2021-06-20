台中市長盧秀燕對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「提醒」，以四兩撥千斤方式起身向各界鞠躬說「謝謝」。（台中市府提供／盧金足攝）

台中市19日開放全市1萬3千名鄰長接種疫苗，市長盧秀燕於線上記者會中，90度鞠躬感謝各界對於台中市的指導、關心及體諒，而中央政府對此事的態度前後不一，也引起各界關注。資深媒體人謝寒冰直言，一開始中央反對盧秀燕讓鄰長打疫苗，根本是直接幫2022年有意參選台中市長的綠委蔡其昌得罪了這1萬3千名樁腳，「蔡其昌還要不要選了？」

謝寒冰今(20日)在政論節目《新聞大白話》中(1:44:30處)表示，台中這件事情，他的看法有點不一樣，盧秀燕其實沒有道歉的意思，她直接就說自己要承擔，而且實際上真正轉彎的是中央政府，中央政府一開始本來很堅決說不能給鄰長打，後來又說鄰長也是第一線，若施打要造冊。

至於為何中央政府會有這種轉變？謝寒冰認為，如果從政治的方向思考，雖然是因為他們是第一線人員，所盧秀燕以幫他們打，可是大家不要忘記 鄰長是樁腳，「1萬3千個的樁腳」，結果這時候中央竟然反對，「請問一下蔡其昌明年還要不要選？你當場幫蔡其昌得罪1萬3千個樁腳？請問一下民進黨你是幹嘛？」

謝寒冰指出，所以中央才會趕快轉變態度，並有點悻悻然地說要趕快造冊，不過盧秀燕也說，造冊早就已經造好，「意思就是你要怎麼弄我，我早就想到了」，這是完全的政治考量，跟防疫沒太大關係」。