李心潔近期都和孩子關在馬來西亞住家防疫，今（20日）是大馬的父親節，由於當地疫情嚴峻，無法回老家陪伴家人的她，在社群寫下長文表達對父親的敬佩，「他這一路走來，擔起一個家，養育四個孩子，到了年紀不小時，還願意用心傾聽孩子的聲音，繼續學習，成長，讓自己成為更好的人」。

大馬因應疫情日前再度實施全面封鎖，李心潔感慨自己已好一段時間沒辦法見到爸媽，心裡很是掛念，上星期與爸爸通電話，父親當時剛打了第二劑新冠肺炎疫苗，目前一切安好，「還好兩個弟弟和爸媽一起在家鄉生活，有他們照顧爸媽比較放心」。

李心潔回想自己小時候眼中的爸爸，是個很傳統的嚴父，「與他相處時總是戰戰兢兢，心裡的感覺卻很遙遠」，因為這個遺憾，她一直很努力為這段父女關係尋找一個出口，她第一次鼓起勇氣跟爸爸說「我愛你」，是20初在台灣參加心靈課程後，「那一步是我和爸爸之間父女關係邁出很重要的一步」。

此後她越來越能主動向爸爸表達對他的愛，「也許爸爸不是一個善於表達自己的人，但他可以有一個喜歡把愛寫在臉上的女兒來融化他」。這些年下來，嚴父的形象在爸爸身上已經完全退去，取而代之的是一個珍惜和享受兒孫樂的慈父，而她陪伴兩老的方式就是陪吃飯，「我們四姊弟都很有默契的用自己的方式陪伴爸媽，讓他們已經退休的平淡生活裡，還每天有些牽掛，還可以經常碎碎念，可以有足夠的時間做他們自己喜歡的事」。