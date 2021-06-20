星座運勢網站「星座上上簽」分享，獅子座、雙子座、天秤座的人口才很好，擅長經營人際關係，職場上人脈很廣，遇到困難往往能夠得到朋友們的幫助，因此工作上一路順遂，不太會遇到什麼大風大浪，升職、加薪機會也比一般人還多，可說是靠一張嘴闖天下。

▍1.獅子座

獅子座雖然看起來很兇，給人一種高傲的感覺，其實他們待人真誠，說話很得體，不太會情緒化，講話時很有技巧，懂得如何推銷自己，因此他們往往擁有廣大的人脈，大家在深入認識他以後，都非常肯定他的實力，在他有困難時也願意伸出援手，因此獅子座的事業運整體看來非常順遂。

▍2.雙子座

講到會說話的星座，絕對少不了雙子座，他們口才好，適應力很強，可以靠一張嘴走天下，特別適合業務類型的工作。他們頭腦非常聰明，非常懂得生存之道，入行不久就能摸清這個行業的眉角，甚至連職場的黑暗面如何運作都瞭若指掌，因此升官加薪速度也比一般人來得快。

▍3.天秤座

天秤座做人處世很圓滑，不會與人針鋒相對，因此不太會得罪別人，他們會主動釋出善意，給旁人溫暖、好相處的印象，職場上人緣頗佳，遇到困難時往往會有人出手相助。他們的職涯會那麼順遂，大半原因是來自於他們穩固的人脈，他們認為多一個朋友就是多一條活路，不會跟朋友計較小事、小錢，靠著社交手腕能在職場上縱橫無阻。