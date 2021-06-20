台美共同抗疫，美國政府贈我國的250萬劑莫德納疫苗於20日下午4時30分順利抵台，後續存放由大園警分局協助分2批送往裕利醫藥物流中心冷鏈倉，第2批疫苗已於20日下午6時13分全數順利抵達冷鏈倉，待後續檢驗封緘作業。

疫情期間，國內疫苗稀缺，而美國贈與的250萬劑莫德納疫苗於20日下午4時30分順利抵台，後續存放由大園警分局協助分2批送往裕利物流中心冷鏈倉，首批疫苗以2大車1小車已於20日約下午5時45分平安抵達倉庫，第2批疫苗則以4大車於同日下午約6時13分將全數疫苗順利送達冷鏈倉存放完畢。