64歲金鐘視帝張晨光近年將事業重心放到大陸，日前受邀上直播賣酒，卻被網友嗆不好好拍戲為什麼要賣貨，甚至酸他「晚節不保」，讓他一時忍不住內心激動情緒，淚灑直播現場，曾和他拍過多部台劇的陳美鳳，就在臉書貼出多張2人合照，替好友打氣。

陳美鳳和張晨光有多年交情，兩人之前常在台劇演一對，這回看對方受委屈忍不住哭了，陳美鳳就在臉書貼出一系列他們昔日同框照，表示每次拍8點檔雖然累，但都有超好的回憶，並喊話：「白天過得用力一點，深夜睡得安心一些，努力的人最好看！」最後甜喊「我愛的光哥」，稱之後要再約爬山。

陳美鳳替張晨光打氣。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

陳美鳳和張晨光是許多觀眾喜歡的螢幕情侶。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

貼文一Po出，也吸引不少粉絲留言幫張晨光打氣「兩位都是認真過日子的人，擁有正面形象的藝人，支持！」、「最愛看妳們兩個組合」、「光哥是我的偶像」、「一直喜歡晨光大哥演的戲，感覺很陽光正能量」。

另外，有粉絲留言感嘆「光哥這10年下來真的老了不少，尤其這新聞真的讓他受很大委屈」，陳美鳳也跳出來親自回應：「請放心他過得很好的」。