新冠肺炎疫情減緩，各界都在關心6月28日的三級警戒是否能順利解封或降級，台北市長柯文哲提及單日10例以下可望降級，對此桃園市長鄭文燦不諱言北北基桃是同一個生活圈，互動密切，但降級仍應由中央流行疫情指揮中心統一宣布。

鄭文燦說，北北基桃是同一個生活圈，互動密切，很多防疫規範是接近的或一致的，但目前三級警戒要調整的時機，中央還沒有宣布，到底要根據什麼樣的標準來調整，他認為中央會完整的說明。

鄭文燦說，可以有很多的不同的方案，像是維持三級警戒，但是管制措施微調，因為管制措施非常多，哪些可微調、哪些不能微調，比如說避免群聚風險、避免脫下口罩的時間太多，都是基本的原則，中央會做統一的決定，他支持中央流行疫情指揮中心的決定。

鄭文燦直言，目前還沒有分地區調整的想法，北北基桃基本上會一致，不過同島一命，台灣的跨縣市的互動，桃園跟雙北的互動比較多，他認為整體應該做統一的決定才對。