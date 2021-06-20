知名連鎖麻辣鍋店「馬辣」北市公館店吳姓4名店員被控利用趁擔任櫃檯收帳時，短報用餐客人數量，將店內收入中飽私囊，2年半侵吞307萬餘元，4人獲判緩刑確定，店家日前再對4人提告求償864萬多元，台北地院判4人應返還店家獎金、津貼、職務加給及懲罰性違約金共211萬800元，可上訴。

判決指出，吳姓、林姓、盧姓3女、方男，曾擔任馬辣公館店副店長、主任、經理、襄理，從2013年11月至2016年3月，趁著輪流擔任櫃檯收銀職位時，短報用餐客人數量，將少報的現金中飽私囊，朋分花用。

店家因發現食材用量與帳目不符而起疑報警。4人認已紙包不住火，到警局自首，坦承共拿走307萬14元營收，並繳回犯罪所得。高院依業務侵占罪判4人9月至11月不等徒刑，均緩刑3年，各須提供80、120小時義務勞務確定。

店家獲發還4人侵吞的307萬14元犯罪所得後，再對4人提起民事求償，要求4人各須賠償店家損失、返還任職期間的獎金、津貼、職務加給、以及每人各懲罰性違約金100萬元，總計4人共須賠償864萬786元。

法官認為，4人侵吞款項307萬14元，已發還店家，因此店家再要求賠償損失並無理由，另懲罰性違約金100萬元過高，判每人懲罰性違約金10萬元，加上個別應返的獎金、津貼、職務加給，總計4人共須賠償211萬800元。