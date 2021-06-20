韓國政府今天表示，7月1日起將放寬防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的社交距離規定；首都圈私人聚會人數上限，將從現行的4人上調至6人。

韓國截至昨天已有29.2%的人口施打疫苗，穩步朝9 月前7成人口接種疫苗的目標邁進。

過去幾個星期，韓國單日新增病例數仍介於400至700例之間，但目前為止已一個多星期維持低於600例。

依據新版規定，餐廳、夜生活場所與咖啡廳將獲准營業至凌晨0時。現行規定為晚間10時必須關門。

韓國保健福祉部長權德喆在電視轉播的簡報會上表示：「COVID-19疫情持續不斷，新版社交距離制度努力在隔離和恢復日常生活之間尋找平衡。」

權德喆說，除非單日染疫人數激增，否則政府打算自7月15日起，把首都圈聚會人數上限再放寬至8人。

首都圈以外地區的私人聚會則無人數限制。

韓國疾病管理廳表示，截至19日午夜，境內共新增429起病例，累計病例來到15萬1149例，累計病故人數2002人。